Tennis Weltranglistenerster Alcaraz fällt für Australian Open aus

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Alcaraz muss für Melbourne passen Foto: APA/dpa

D er Tennis-Weltranglistenerste Carlos Alcaraz muss wegen einer Verletzung seine Teilnahme an den Australian Open absagen. Das gab der 19 Jahre alte US-Open-Sieger am Freitag auf Twitter bekannt. Demnach hat Alcaraz eine Muskelverletzung im rechten Bein erlitten und wird damit beim am 16. Jänner beginnenden ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres fehlen.