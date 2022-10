Tennis Wien-Wildcards an Rodionov und Misolic

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Rodionov (1. von re) und Misolic (2. von re) in Wien dabei Foto: APA/FOTOBYHOFER/CHRISTIAN HOFER

D ie ersten beiden Wildcards für das nächstwöchige Tennis-Turnier in der Wiener Stadthalle sind am Donnerstag an die Österreicher Jurij Rodionov und Filip Misolic vergeben worden. Eine dritte ist noch offen. Rodionov hatte beim Heimturnier vor zwei Jahren mit einem Auftakterfolg gegen Denis Shapovalov überrascht. Kitzbühel-Sensationsfinalist Misolic gibt hingegen seine Wien-Premiere.