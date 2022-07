Tennis Williams-Bezwingerin Tan baut Wimbledon-Erfolgsserie aus

Williams war nur der Auftakt: Tan setzt Siegesserie in Wimbledon fort Foto: APA/dpa/Reuters

D ie Französin Harmony Tan hat ihren überraschenden Siegeszug beim Rasen-Klassiker in Wimbledon fortgesetzt. Die Erstrunden-Bezwingerin von Serena Williams gewann am Samstag in 51 Minuten 6:1,6:1 gegen die Britin Katie Boulter und erreichte erstmals das Achtelfinale bei einem Grand-Slam-Turnier. "Ich kann es noch nicht glauben. Es ist großartig", sagte die 24-jährige Tan.