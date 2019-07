Djokovic, der auf seinen fünften Wimbledon-Titel hofft, verwertete nach gut eineinhalb Stunden seinen vierten Matchball.

"Ich bin zufrieden mit meinem Spiel, auch wenn es Phasen gegeben hat, wo ich vor allem besser servieren hätte können"Novak Djokovic

Gegen Hurkacz konnte er bereits bei den French Open klar gewinnen. "Er ist einer der besten Spieler der jungen Generation und hat nichts zu verlieren", rechnete Djokovic mit harter Gegenwehr.

Auch Vorjahresfinalist Kevin Anderson steht in der dritten Runde. Der als Nummer vier gesetzte Südafrikaner setzte sich gegen den Serben Janko Tipsarevic mit 6:4,6:7(5),6:1,6:4 durch. Nach hartem Kampf und 3:13 Stunden Spielzeit das Aus kam für Stan Wawrinka.

Der als Nummer 22 gesetzte Schweizer zog im Premierenduell mit dem 2,11 Meter großen US-Amerikaner Reilly Opelka mit 5:7,6:3,6:4,4:6,6:8 den Kürzeren. Wie 2018 war für den 34-Jährigen schon in der zweiten Runde Endstation. Der 21-jährige Opelka bekommt es nun mit dem auf Position 15 eingestuften Kanadier Milos Raonic zu tun.

Mit dem Briten Kyle Edmund schied ein weiterer Gesetzter (Nummer 30) aus. Der Spanier Fernando Verdasco schaffte nach zweimal 4:6 noch die Wende, gewann die folgenden Durchgänge mit 7:6 (3),6:3,6:4. Der 35-Jährige ist im All England Club bereits zum 17. Mal am Start.

Überraschung bei den Damen

Die 26-jährige Schweizerin Viktorija Golubic besiegte die kasachische Naomi-Osaka-Erstrunden-Bezwingerin Julia Putinzewa mit 6:4,7:6(4) und steht erstmals bei einem Grand-Slam-Turnier in der dritten Runde. Die als Nummer sieben gesetzte Simona Halep hatte mit ihrer Landsfrau Mihaela Buzarnescu mehr Mühe als gewünscht, setzte sich am Ende mit 6:3,4:6,6:2 durch. Nun kommt es zum Duell zweier ehemaliger Weltranglistenersten mit der Weißrussin Viktoria Asarenka.

Alles spricht in Wimbledon aber über die 15-jährige Cori Gauff. Das US-Talent zog am Mittwoch dank eines souveränen 6:3,6:3 gegen die doppelt so alte Magdalena Rybarikova in die dritte Runde ein. Die Slowakin Rybarikova war beim Grand-Slam-Klassiker vor zwei Jahren im Halbfinale gestanden. Gauff spielt nun am Freitag gegen die Slowenin Polona Hercog um das Achtelfinalticket.