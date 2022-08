Tennis Wimbledonsieger Djokovic sagt für Montreal ab

Djokovic fehlt in Kanada und wohl auch bei US Open Foto: APA/Reuters

W imbledonsieger Novak Djokovic hat am Donnerstag wie erwartet seine Teilnahme am Masters-1000-Turnier in Montreal abgesagt. Der 21-fache Major-Sieger war ursprünglich in die Liste der Spieler bei den Canadian Open aufgenommen worden, doch da man weiterhin gegen Covid-19 geimpft sein muss, um einreisen zu dürfen, fehlt der "Djoker". Der Serbe weigert sich, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen.