Der 19-jährige Kopp rang in einem 3:06 Stunden währenden Thriller den als Nummer 5 gesetzten Kroaten Viktor Galovic mit 7:6(9),4:6,7:6(4) nieder. Galovic ist immerhin Nummer 200 im ATP-Ranking. Kopp spielt nun am Sonntag gegen Hugo Dellien (BOL-1), Miedler gegen Carlos Berlocq (ARG-6) um den Einzug in den Hauptbewerb.

Für Moritz Thiem ist in der ersten Runde gegen den als Nummer 7 gesetzten Franzosen Elliot Benchetrit das Aus gekommen. Vor den Augen seines Bruders Dominic, seiner Eltern und Kitz-Doppelpartner Nicolas Massu verlor der 19-Jährige in seinem ersten ATP-Qualifikationseinsatz überhaupt mit 6:7(4),0:6. Das Match war nach dem ersten Satz stundenlang wegen Regens unterbrochen gewesen. Am Sonntag wird wegen schlechter Wettervorhersagen die Qualifikation schon um 10.00 Uhr gestartet.