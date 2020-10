Der Kanzler wird nun wie Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und alle anderen Mitarbeiter aus dem Umfeld des Kurz-Vertrauten getestet. Bis zum Vorliegen des Ergebnisses haben Kurz und Kogler alle Termine abgesagt. Zudem wird vorsichtshalber die gesamte Bundesregierung einem Test unterzogen.

Umgehend nach Bekanntwerden des positiven Testergebnisses sei die Informationskette gestartet worden, wurde im Kanzleramt versichert. Als Vorsichtsmaßnahme würden alle Kollegen aus dem Umfeld des Mitarbeiters noch am Montag getestet.

Kurz und Kogler seien am Mittwoch das letzte Mal mit dem Mitarbeiter in Kontakt gewesen und werden ebenfalls noch am Montag getestet. Der Betroffene habe am vergangenen Dienstagabend noch ein negatives Testergebnis gehabt.

Wegen der Corona-Infektion des Mitarbeiters wird vorsichtshalber die ganze Bundesregierung getestet. Journalisten, die vergangenen Mittwoch beim Ministerrat waren, werde ein Test angeboten. Aber weder die Regierungsmitglieder noch die Journalisten fallen in die Kategorie "K1", gelten also nicht als enge Kontaktpersonen des Betroffenen, hieß es am Montag auf APA-Anfrage im Kanzleramt.