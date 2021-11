Republik gedenkt am Dienstag der Anschlags-Opfer

Die Spitzen der Republik gedenken am Dienstag der Opfer des Terroranschlags in der Wiener Innenstadt am 2. November vor einem Jahr. Die Gedenkveranstaltung findet am späten Nachmittag in der Ruprechtskirche statt. Teilnehmen werden u.a. Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) und weitere Vertreter der Bundesregierung, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) und Kardinal Christoph Schönborn.