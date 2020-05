Der Aufsteiger aus Tirol verzeichnete in einer chancenarmen Partie einen Traumstart, Stürmer Kelvin Yeboah traf nach einem Eckball schon in der zwölften Minute per Kopf. Der Ausgleich der Mozartstädter war ein Ebenbild des WSG-Treffers. Dominik Szoboszlai zirkelte einen Corner an die zweite Stange, wo Albert Vallici (52.) per Kopf zur Stelle war. Beide Trainer brachten zahlreiche Akteure zum Einsatz, bei den "Bullen" war darunter in der Schlussphase auch Mohamed Camara. Der 20-jährige Mittelfeldspieler war erst kürzlich aus seiner Heimat Mali zurückgekehrt und hatte am Donnerstag erstmals wieder mit seinen Kollegen trainiert.