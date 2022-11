Teuerungen Polaschek ruft Unis zum Umschichten auf

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Polaschek sieht keinene Grund für temporäre Uni-Schließungen. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

D ie Aufrechterhaltung eines geregelten Lehr- und Forschungsbetriebs ist nach Ansicht von Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) trotz Teuerung an allen Universitäten möglich. Das gelte auch für die Technische Universität (TU) Wien, die eine einmonatige Schließung rund um die Weihnachtsferien vorbereitet. Für ihre zusätzlichen Budgetforderungen hätten die Universitäten "keine argumentative Grundlage" vorgelegt, so der Minister bei einer Pressekonferenz am Freitag.