Mehrkampf Thiam mit Weltrekord zu Fünfkampf-Gold bei Hallen-EM

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Thiam freute sich über Titel und Weltrekord Foto: APA/Reuters

D ie Belgierin Nafissatou Thiam hat sich am Freitag bei der Leichtathletik-Hallen-Europameisterschaft mit einem neuen Weltrekord Gold im Fünfkampf geholt. Die Doppel-Olympiasiegerin schaffte in Istanbul 5.055 Punkte und verbesserte die elf Jahre alte Bestmarke der Ukrainerin Natalija Dobrinska (5.013). Auch die zweitplatzierte Polin Adrianna Sulek blieb mit 5.014 Punkten knapp über dem alten Weltrekord. Bronze ging an Thiams Landsfau Noor Vidts (4.823).