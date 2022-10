Tennis Thiem im Wien-Achtelfinale gegen Medwedew in zwei Sätzen out

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Grigor Dimitrow düpierte Favorit Andrej Rublew Foto: APA/EVA MANHART

P ublikumsliebling Dominic Thiem ist am Donnerstag im Achtelfinale der Erste Bank Open gegen den topgesetzten Daniil Medwedew ausgeschieden. Der Russe gewann in einer sehr gut mit Tennisfans gefüllten Wiener Stadthalle in 98 Minuten 6:3,6:3. Thiem muss so weiter auf die Rückkehr in die Top 100 warten, mit einem Sieg hätte er das Ziel erreicht. Weiter geht seine Jagd darauf am Wochenende in der Qualifikation von Paris. Medwedews Viertelfinalgegner stand vorerst noch nicht fest.