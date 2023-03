Tennis Thiem in erster Miami-Runde gegen Italiener Sonego

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Thiem trifft in Miami auf Sonego Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

D er in einem veritablen Tief steckende Dominic Thiem bekommt es beim Masters-Tennisturnier in Miami in der ersten Runde mit dem Italiener Lorenzo Sonego zu tun.