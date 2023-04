Tennis Thiem-Match in München wegen Dunkelheit abgebrochen

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Thiem muss gegen Hüsler am Freitag wieder ran Foto: APA/dpa

D er Lichtenwörther Dominic Thiem muss beim ATP-250-Tennisturnier in München in seinem Achtelfinalmatch gegen den Schweizer Marc-Andrea Hüsler in die Verlängerung. Das Spiel wurde am Donnerstagabend beim Stand von 5:7,3:3 wegen einsetzender Dunkelheit abgebrochen und wird am Freitagvormittag (2. Spiel nach 11.00 Uhr) fortgesetzt.