Thomas Brezina bekam Piranha-Ehrenpatenschaft

Werbung

Das Multitalent hatte in der Sendung mutig mit der Hand ins Wasser des Aquariums gegriffen. Ein einfacher, aber doch wirkungsvoller "Kunstgriff", der die Kids beeindruckte und für die Piranhaproblematik sensibilisiert hat. Als der Beschenkte nun seine Urkunde in Empfang nahm, griff er natürlich wieder zu den Piranhas ins Becken. "Michael Mitic und sein Team begeistern im Haus des Meeres für die Wunder und Schönheiten der Tierwelt. Klischees von 'guten' und 'bösen' Tieren aufzubrechen ist ihnen ein Anliegen, das ich immer gerne unterstütze", so Brezina.