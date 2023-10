Autorennen Thomas Preining nach Sieg in Hockenheim vor DTM-Titel

Thomas Preining steht vor dem Gewinn des WM-Titels/Archivbild Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

T homas Preining hat am Samstag in Hockenheim das vorletzte DTM-Rennen der Saison gewonnen und steht damit vor dem Titel. Der Linzer braucht am Sonntag nur noch zwei Punkte zu machen, um den ersten Sieg eines Österreichers in der prestigeträchtigen Serie zu gewinnen. Und das auch nur, wen sein Konkurrent, der Italo-Wiener Mirko Bortolotti, voll punktet. Für den 25-Jährigen wäre der Titel sein bisher größter Erfolg.