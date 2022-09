Tennis Tiafoe setzt Siegeszug bei US-Open mit Halbfinaleinzug fort

M it großer Nervenstärke hat Frances Tiafoe seinen Siegeszug bei den US Open im Tennis in New York fortgesetzt und das Halbfinale erreicht. Der 24-Jährige zeigte beim 7:6(3),7:6(0),6:4-Erfolg im Viertelfinale am Mittwoch gegen den Russen Andrei Rubljow vor allem in den Tie-Breaks seine enormen Qualitäten und zog beim Heimturnier als erster US-Amerikaner seit Andy Roddick 2006 in die Runde der besten vier ein.