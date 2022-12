Werbung

Das Tier verhängte sich auf dem Heuberg in Hernals in einem Netz. Ein Anrainer verständigte die Einsatzkräfte. Die Feuerwehrleute beruhigten das Reh und hielten es mit Hilfe einer Decke fest, um das Netz mit einem Messer zu entfernen. Das unverletzte Tier wurde in ein angrenzendes Waldstück getragen und dort in die Freiheit entlassen.