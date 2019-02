Panda-Zwillinge für "Panda Global Awards" nominiert .

Gleich in fünf von 15 Kategorien der "6. Giant Panda Global Awards" sind der Tiergarten Schönbrunn und die Panda-Zwillinge "Fu Feng" und "Fu Ban" nominiert, wie der Wiener Zoo am Donnerstag mitteilte. Die beiden jungen Bären, die Anfang Dezember nach Gengda in China übersiedelt sind, könnten sowohl den Preis für die "Rückkehrer des Jahres" als auch für den "Panda-Moment des Jahres" abräumen.