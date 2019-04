Nachdem die Beamten des Stadtpolizeikommandos Brigittenau das Tier beim Treppelweg vor Millennium-City etwa vier Meter vom Ufer entfernt ausmachten, wurde auch das Polizeiboot alarmiert.

"Die Bootsbesatzung leitete den Schwan zu den dort befindlichen Stiegen, wodurch die Einsatzkräfte an Land das Tier bergen konnten", berichtete Polizeisprecher Daniel Fürst am Freitag. Der Schwan bekam von den Beamten den Namen "Eduard" und wurde nach einer kurzen Versorgung in einer Polizeiinspektion an die Wildtierrettung (MA 49) übergeben.