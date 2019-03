Wie die Hilfsorganisation am Mittwoch mitteilte, wurden die langwierigen Verhandlungen erfolgreich abgeschlossen, Ende März kommen die Tiere in einem Zentrum in Jordanien unter.

Für die 40 Tiere, darunter fünf Löwen, eine Hyäne, mehrere Affen, Wölfe, Stachelschweine, Füchse, Katzen und Hunde, habe das jahrelange Leiden bald ein Ende. Der Zoobesitzer hat endlich eingewilligt, die Tiere an "Vier Pfoten"zu übergeben. Ein Team wird mehrere Tage in Gaza sein, um die Tiere zu untersuchen und in ihre Transportkäfige zu verladen. Danach startet die knapp 300 Kilometer lange Reise mit mehreren Lkw nach Jordanien.

Dort werden die Tiere unter anderem im Wildtierschutzzentrum "Al Ma'wa for Nature and Wildlife" - ein gemeinsames Projekt von "Vier Pfoten" und der "Princess Alia Foundation" - untergebracht.