Tierwelt Herberstein Umzug von eigensinnigem Puma Pele verzögert sich

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Pele soll aus München in die Oststeiermark umziehen Foto: APA/dpa

P uma Pele ist eigensinnig: Der Kater hätte am Donnerstag von München nach Österreich in die Tierwelt Herberstein aufbrechen sollen, aber das Raubtier wollte nicht in die Transportbox, hieß es am Donnerstag von Herberstein-Sprecherin Karin Winkler: "Egal ob groß oder klein, Katze bleibt Katze", meinte sie in Anspielung auf so manche Hauskatzen, die bekanntlich auch nur ungern in Transportboxen wollen. Pele bleibt somit vorerst in München, bis ein neuer Termin gefunden ist.