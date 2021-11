Gütesiegel von AMA entspricht Erwartungen nicht

92 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher kennen das AMA-Gütesiegel - 53 Prozent davon sind laut Umfrage der Meinung, es stehe für gentechnikfreie Fütterung, 48 Prozent subsumieren ausreichend Platz und Auslauf ins Freie für die Tiere. Dem ist aber nicht so, berichteten die Tierschutzorganisation "Vier Pfoten" und die Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich am Dienstag. Die AK fordert klare gesetzliche Regelungen beim Tierwohl in Österreich.