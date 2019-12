32-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei .

Ein 32-jähriger Österreicher hat sich am Mittwoch in Wörgl in Tirol (Bezirk Kufstein) eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der Pkw-Lenker missachtete dabei rote Ampeln, jegliche Anhalteversuche der Beamten und gefährdete mehrere Passanten durch gefährliche Überholmanöver. Nachdem der Mann zwei Mal ein Streifenfahrzeug gerammt hatte, konnte er festgenommen werden.