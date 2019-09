50-jähriger Wanderer stürzte 250 Meter in den Tod .

Ein 50-jähriger deutscher Wanderer ist am Freitag in Häselgehr in Tirol (Bez. Reutte) bei einem 250 Meter-Absturz über felsdurchsetztes Gelände ums Leben gekommen. Laut Mitteilung der Polizei dürfte der Mann auf dem Grat des Lagjochs (2.229 Meter) gestolpert sein. Seine Begleiter - zwei Frauen und ein Mann - alarmierten umgehend die Einsatzkräfte, für den Mann kam jedoch jede Hilfe zu spät.