73-Jähriger bei Absturz in Bergen tödlich verletzt .

Ein 73-jähriger Einheimischer ist am Dienstag im Almgebiet der Steinfeldalm bei Kirchberg in Tirol (Bezirk Kitzbühel) abgestürzt und hat sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei berichtete, wollte der Mann gemeinsam mit einem 54-Jährigen ein totes Rind bergen. Der 73-Jährige dürfte laut Obduktion an inneren Blutungen gestorben sein.