Zuvor soll der als erfahren geltende Pilot des hiesigen Flugklubs mit dem Ultraleicht-Flugzeug ein mit zwei Personen besetztes Segelflugzeug im Schlepptau nachgezogen haben. Nachdem er dieses nach wenigen Minuten ausgeklinkt hatte, flog der 76-Jährige eine Schleife, um offensichtlich zum Landeplatz zurückzukehren. Dort kam er aber nicht an. Laut Augenzeugen soll das Flugzeug in sehr spitzem Winkel am Boden aufgeschlagen haben und zerschellt sein. Für den 76-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.

Jetzt müsse geklärt werden, ob der Pilot ein medizinisches Problem hatte, oder ob es eine andere Ursache für den Absturz gab. Denkbar sei auch, dass das Leichtflugzeug mit der Schleppleine an einer Stromleitung oder einem Baum hängen geblieben ist, wie Klaus Hohenauer von der Luftfahrtbehörde der Landesverkehrsabteilung in der "Tiroler Tageszeitung" und der "Kronen Zeitung" zitiert wurde.

Das sogenannte Schleppflugzeug - ein mit einer Seil- oder Stangenverbindung ausgestattetes Flugzeug, um etwa Segelflieger in die Luft zu ziehen - war gegen 10.30 Uhr abgestürzt. Die Absturzstelle befand sich auf Langkampfener Gemeindegebiet im Bereich des Flugplatzes Kufstein-Langkampfen, den vorwiegend Segelflugzeuge, Motorsegler und Ultraleichtflugzeuge nutzen. In der Nähe der Unfallstelle liegt zudem ein Heli-Startplatz.