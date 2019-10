Achtjähriges Mädchen von Klein-Lkw angefahren .

Am Dienstag ist ein achtjähriges Mädchen in Steinach am Brenner (Bezirk Innsbruck-Land) von einem Klein-Lkw angefahren und dabei verletzt worden. Das Mädchen lief hinter einem stehenden Schulbus vorbei und dann vor das Fahrzeug. Der 33-Jährige Lenker wollte noch nach rechts ausweichen, konnte aber nicht mehr rechtzeitig stehenbleiben, teilte die Polizei mit.