Auslöser für Explosion nicht mehr feststellbar .

Nach der Gasexplosion in St. Jodok (Bezirk Innsbruck-Land) am 23. September ist der "Auslöser für die Explosion nicht mehr feststellbar". Der stellvertretende LKA-Leiter Christoph Hundertpfund bestätigte der APA am Donnerstag einen Bericht des ORF Tirol. Da bei der Explosion alles zerstört worden sei, könne man die Zündquelle nicht mehr ausmachen. Die Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen.