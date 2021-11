Ausreisekontrollen in Landeck und Reutte starten

Wer die beiden Bezirke verlassen will, muss ab Freitag einen gültigen 3G-Nachweis vorlegen. Man muss also entweder geimpft oder genesen sein oder einen negativen Corona-Test vorweisen. Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) rechnete damit, dass wegen des Ansteigens der Intensivkapazitäten bald Stufe 3 des Plans der Bundesregierung in Kraft tritt - und damit Antigen-Tests "der Vergangenheit angehören". Dann wird bei den Ausreisekontrollen nur mehr ein negativer PCR-Test gültig sein.

Die beiden Bezirke sind bezogen auf die Einwohnerzahl die kleinsten in Tirol: Der Bezirk Landeck hat rund 44.300 Einwohner, der Bezirk Reutte rund 32.800.