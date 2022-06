Tirol/Bayern Motorradlenker fuhr wegen Gesundheitsproblems in Plansee

Ein junger Mann landete mit seinem Bike im Plansee. Foto: APA/THEMENBILD

E in 17-jähriger Motorradfahrer aus Deutschland ist am Freitagnachmittag gesundheitsbedingt in den Plansee gefahren. Laut Zeugenaussagen verkrampfte der 17-Jährige plötzlich, konnte deshalb nicht in eine Kurve einlenken und fuhr geradeaus in den See, informierte die Polizei. Zwei Ersthelfer zogen den 17-Jährigen, der mit dem Kopf unter Wasser lag, aus dem Gewässer. Der junge Mann war zunächst ohnmächtig, erlangte aber nach ein bis zwei Minuten das Bewusstsein zurück.