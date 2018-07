Generell sind beim Wettbewerb Schnelligkeit, Regelmäßigkeit und Sauberkeit der Mahd entscheidend. Mehrere Teilnehmer treten im direkten Wettstreit gegeneinander an. Ist der Rasen fertig gemäht entscheidet die Jury und vergibt bei unsauberen Ergebnis dementsprechende Zeitzuschläge. Wer die niederigste Gesamtzeit erreicht gewinnt.

Bei den Mäherinnen durfte die amtierende Europameisterin Elisabeth Schilcher aus Salzburg mit der Goldmedaille nach Hause gehen. Mit einer Zeit von 71,61 Sekunden kämpfte sie sich in der Kategorie Mädchen Klasse I auf den Spitzenplatz. Fabian Winder schaffte es mit einer überragenden Gesamtzeit von 186,64 Sekunden in der Klasse Burschen I (unter 29 Jahre) nach ganz oben.

„Der Bundesentscheid Sensenmähen war ein absolut gelungener Start in den Wettbewerbssommer. Die Leistungen der Mäher war auch heuer wieder beeindruckend und ein absoluter Publikumsmagnet. Dabei waren primär Ausdauer und Können gefragt. Unser Dank gilt insbesondere der Tiroler Jungbauernschaft-Landjugend für die tolle Organisation des Bewerbs“, zeigt sich Bundesleitung der Landjugend Österreich, Julia Saurwein und Martin Stieglbauer, einig.

Außerdem konnten sich die fünf besten Mäherinnen und die zehn besten Mäher für die Teilnahme an der Europameisterschaft im Handmähen 2019 qualifizieren, die von 14. bis 15. August in St. Florian am Inn in Oberösterreich stattfinden wird.