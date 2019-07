Frau von herabfallendem Fels in den Tod gerissen .

Eine 50-jährige Deutsche ist am Mittwoch bei einer Bergtour in St. Leonhard im Pitztal (Bezirk Imst) von einem herabfallenden Fels in den Tod gerissen worden. Wie die Polizei berichtete, wurde die Frau am Kopf getroffen und stürzte über felsendurchsetztes Gelände ab. Für sie kam jede Hilfe zu spät.