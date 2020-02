Frauenleiche in Keller - Motiv weiterhin unklar .

Nach dem Fund einer weiblichen Leiche am Donnerstag im Keller eines Einfamilienhauses in Kössen im Tiroler Bezirk Kitzbühel ist das Motiv des tatverdächtigen 56-jährigen Ehemanns des Opfers auch am Freitagvormittag noch unklar geblieben. Der Mann habe bis dato nicht einvernommen werden können, sagte LKA-Leiterin Katja Tersch im Gespräch mit der APA.