Führerscheinneuling mit 200 km/h auf Autobahn .

Ein 18-jähriger Probeführerscheinbesitzer ist in der Nacht auf Sonntag auf der Inntalautobahn (A12) bei Stams in Tirol mit 204 km/h anstatt der erlaubten 110 km/h geblitzt worden. Wie die Polizei berichtete, war dem 18-Jährigen die Lenkerberechtigung erst am Montag ausgestellt worden. Dem Jugendlichen wurde sein Probeführerschein an Ort und Stelle abgenommen.