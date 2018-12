Grünes Licht für Samstags-Lkw-Fahrverbot .

Das Verkehrsministerium hat grünes Licht für ein Lkw-Fahrverbot an Samstagen in Tirol gegeben. Dieses gilt vom 5. Jänner bis 9. März für Transit-Lkw über 7,5 Tonnen, berichtete die "Tiroler Tageszeitung" in ihrer Montagsausgabe. Damit soll die Verkehrs- und Versorgungssicherheit entlang der Inntal- und Brennerautobahn an den stark belasteten Hauptreisetagen im Winter aufrechterhalten werden.