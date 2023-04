Volleyball Tirol in Comebacksaison souverän zum Meistertitel

AN APA / NÖN.at

Tirol ist nach 5 Jahren deutscher Liga in Österreich wieder ganz oben Foto: APA

H ypo Tirols Volleyballteam hat die Rückkehr in die heimische Bundesliga mit dem Meistertitel gekrönt. Am Samstag setzten sich die Innsbrucker im fünften Spiel der "best of seven"-Serie gegen Zadruga Aich/Dob mit 3:1 (19,-18,21,13) durch, gewannen die Serie 4:1 und durften nach fünf Jahren Exil in Deutschland die heimische Trophäe zum bereits elften Mal stemmen.