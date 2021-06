Bei den Männern ging die Goldmedaille an den Schweizer Max Studer, der sich 6 Sekunden vor dem Spanier Antonio Serrat Seoane, 13 vor dem Neuseeländer Hayden Wilde und 21 vor dem Franzosen Tom Richard durchsetzte, der damit EM-Bronze erhält. "Es war ziemlich hart, da gibt es keim Ausrasten, da geht es Vollgas. Der 13. Platz ist ein Riesenerfolg, da ich gerade voll im Training für Tokio bin. Da wir derzeit nur Umfang und nichts Schnelles machen, fehlt die Spritzigkeit, sagte Knabl, der in der EM als Zwölfter gewertet wurde. Für Leon Pauger schaute in der bereinigten Ergebnisliste Rang 21 (Gesamt-22) heraus.

Hauser hatte exakt eine Minute Rückstand auf die deutsche Gewinnerin Laura Lindemann. Platz zwei ging an die Russin Valentina Riasowa (+5 Sek.), Rang drei an die Französin Leonie Periault (+6) und vier an Triathlon-Star Nicola Spirig (SUI/+16). "Mit Schwimmen und Radfahren bin ich zufrieden, das Rennen war okay. Das Laufen war hart für mich. Ich habe im Training schon mehr auf die 10 km gemacht, ich habe gemerkt, der Speed hat bissl gefehlt", sagte Hauser, die in der Höhenvorbereitung bereits voll auf die olympische Distanz hinarbeitet.

Der für Tokio nominierte Lukas Hollaus gewann das B-Finale, Philip Pertl wurde da Sechster, Lukas Pertl Neunter. Bei den Frauen kam Magdalena Früh im B-Finale auf Rang vier, Therese Feuersinger auf Rang elf. Die weitere Olympiateilnehmerin Lisa Perterer ist am Sonntag im auch als Tokio-Test geltenden EM-Mixed-Teambewerb mit dabei.