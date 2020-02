Leiche in Keller gefunden - Ehemann tatverdächtig .

Nach dem Fund einer weiblichen Leiche im Keller eines Einfamilienhauses in Kössen in Tirol (Bezirk Kitzbühel) gilt der 56-jährige Ehemann der Frau als dringend tatverdächtig. Er soll die 52-Jährige durch einen Angriff gegen den Hals getötet haben, teilte das Landeskriminalamt am Nachmittag mit. Der Beschuldigte soll offenbar unter Medikamenteneinfluss gestanden sein.