Leiche nach Wohnungsbrand in Innsbruck entdeckt .

Der Mann, der nach einem Brand in der Nacht auf Donnerstag in einem Mehrparteienhaus in Innsbruck tot in der Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, entdeckt worden ist, dürfte an einer Rauchgasvergiftung gestorben sein. "Die Obduktion ergab als Todesursache das Einatmen von Rauchgas", sagte der stellvertretende LKA-Leiter, Christoph Hundertpfund, zur APA.