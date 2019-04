Mann setzte vom Gefängnis auf Betrügereien fort .

Ein 56 Jahre alter Österreicher hat selbst aus dem Gefängnis heraus weiterhin eine 74-jährige Frau in Hall in Tirol um ihr Geld gebracht. Insgesamt habe ihr der Mann einen hohen vierstelligen Betrag abgeluchst, berichtete die Polizei in einer Aussendung.