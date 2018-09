Messerattacke auf Schüler: Streit bereits in Klasse .

Der Messerattacke eines 19-Jährigen am Dienstagabend vor einer Berufsschule in Absam in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) auf zwei 16-Jährige mit einem Klappmesser dürfte bereits ein Streit im Klassenzimmer vorausgegangen sein. Nach dem Unterricht hatte sich die aufgebaute Spannung zwischen den Burschen dann entladen, sagte LKA-Ermittler Christoph Hundertpfund am Donnerstag zur APA.