Tirol Mordprozess in Innsbruck nach Bluttat an Vater

Ein 39-Jähriger soll im Vorjahr in Tirol seinen Vater getötet haben Foto: APA/THEMENBILD

E in 39-Jähriger muss sich am Dienstag am Innsbrucker Landesgericht wegen Mordes verantworten. Ihm wird vorgeworfen, im September 2022 seinen Vater mit einem Kampfmesser und mindestens 37 Stich- und Schnittverletzungen getötet zu haben. Der 63-Jährige wurde tot in seiner Wohnung in Innsbruck aufgefunden, nachdem sich Verwandte Sorgen gemacht hatten. Der Angeklagte tauchte noch am selben Abend bei einer Polizeiinspektion auf und gab an, einen Mord begangen zu haben.

Näheres sagte er jedoch nicht, ein konkretes Geständnis blieb aus, sagte ein Sprecher des Landesgerichts im Vorfeld des Prozesses der APA. Die Beamten waren über den Balkon in die Wohnung im Innsbrucker Stadtteil Hötting gelangt, wo die Leiche schließlich entdeckt wurde.