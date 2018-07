Motorradfahrerin starb nach Zusammenstoß mit PKW .

Bei einem Verkehrsunfall in Weißenbach am Lech (Bezirk Reutte) ist am Samstagnachmittag eine deutsche Motorradfahrerin ums Leben gekommen. Sie übersah beim Linksabbiegen einen Pkw und stieß frontal gegen das Fahrzeug. Durch den Aufprall wurde sie über eine Böschung geschleudert und landete schließlich auf einem abgestellten Anhänger. Die 47-Jährige verstarb beim Transport ins Krankenhaus.