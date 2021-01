Motorradmuseum: Lösch-Arbeiten weiter im Gang .

In Hochgurgl im Tiroler Ötztal ist in der Nacht auf Montag im Motorradmuseum bei der Timmelsjoch-Mautstation ein Großbrand ausgebrochen. Der Löscheinsatz dauerte Montagnachmittag noch weiter an, berichtete die Polizei. Über die Brandursache gab es weiterhin keine Informationen, eine Ermittlung werde sobald als möglich durchgeführt. Es wurde niemand verletzt, hieß es.