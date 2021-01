Pensionist ohne Führerschein fuhr 81-Jährige nieder .

Eine 81-jährige Frau ist am Samstagnachmittag in Kaltenbach (Bezirk Schwaz) bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Sie wurde beim Überqueren der Kaltenbacher Landesstraße (L300) vom Auto eines 85-Jährigen erfasst, teilte die Tiroler Polizei am Sonntag mit. Der Mann habe die Frau "plötzlich und unerwartet" im Scheinwerferlicht seines Autos gesehen und nicht mehr rechtzeitig anhalten können, hieß es. Er hatte keinen gültigen Führerschein.