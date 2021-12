Sternspritzer setzte Teil eines Wohnhauses in Brand

Der Sternspritzer setzte einen künstlichen Baum in Flammen, in weiterer Folge breitete sich der Brand auf den Wohnbereich aus. Die anwesenden sieben Erwachsenen und ein sechs Monate altes Baby, die gemeinsam das Weihnachtsfest feierten, brachten sich rechtzeitig in Sicherheit, sie blieben unverletzt, so die Polizei.

Der 35-jährige Hausbesitzer entzündete gegen 20.00 Uhr zunächst zwei Sternspritzer, hängte sie aber nicht am Christbaum auf. Beim Entzünden des dritten Spritzers - mit zu geringem Abstand zum Baum - ging das Kunststoffprodukt in Flammen auf. In kürzester Zeit stand das oberste Stockwerk des Wohnhauses in Vollbrand, die Menschen retteten sich ins Freie.