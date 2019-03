Stromausfall stoppte Zugspitzbahn .

In einer stundenlangen Rettungsaktion sind am Mittwoch 82 Personen unverletzt aus der Zugspitzbahn in Ehrwald (Tirol) gerettet worden. Laut Behördenangaben hatte ein Stromausfall die Bahn zum Stehen gebracht, berichtete die "Tiroler Tageszeitung" am Mittwochabend.