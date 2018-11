Unbekannter wollte 13-Jährigen in sein Auto zwingen .

Ein Unbekannter hat am Mittwoch in Kufstein in Tirol versucht, einen 13-Jährigen dazu zu bringen, in sein Auto einzusteigen. Der Schüler hatte am Oberen Stadtplatz darauf gewartet, in den Bus einzusteigen, berichtete die Polizei. Als der Bub auf sein Handy blickte, packte ihn der Unbekannte an der Schulter, zog ihn nach hinten und forderte ihn auf, in sein Auto einzusteigen.