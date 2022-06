Politik Tirol-Wahl: Koalitions-Tauziehen um Neuwahl hält an

Gebi Mair will nicht von vornherein Neuwahlantrag zustimmen Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

N achdem die Tiroler ÖVP den "Wechsel" von Landeshauptmann Günther Platter auf Landeshauptmann-Kandidaten Anton Mattle vollzogen hatte und am liebsten am 25. September in die Neuwahl gehen will, ziert sich der Koalitionspartner Grüne bei Neuwahlantrag und Termin vorerst noch. Am Dienstag liefen noch Gespräche unter den Koalitionären, die Grünen wollen einiges an inhaltlichen Punkten herausverhandeln, die die Koalition auf den letzten Metern noch abarbeiten soll.